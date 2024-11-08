Диетолог перечислил продукты к новогоднему застолью, которые можно купить уже сейчас

Продукты к новогоднему столу можно начать закупать уже сейчас. И если свежие фрукты и овощи лучше взять в магазине ближе к торжеству, чтобы они не испортились за два месяца, то, например, с замороженным или консервированным горошком ничего не случится. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с NEWS.ru.

«Зелёный горошек, например, можно взять не законсервированный, а замороженный, свежий. Тогда его можно купить даже сейчас, положить в морозильник, и он прекрасно пролежит до Нового года», — отметила эксперт.

Также она посоветовала купить сейчас морковь, картофель и лук. В тёмном прохладном месте они могут храниться длительное время. В свою очередь, с мясом и рыбой надо быть осторожнее. Если их покупать заранее, то надо сразу отправлять в морозилку. Размораживать их потом надо в холодильнике, а не при комнатной температуре, как делают многие хозяйки, добавила диетолог.