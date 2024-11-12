Как будут отдыхать и трудиться в России на Новый год 2025 Госдума предложила продлить новогодние каникулы ещё на один день. Какой будет предновогодняя неделя, как будем отдыхать в праздники, рассказывает Life.ru. 12 ноября, 11:24 Грядущие новогодние выходные продлятся 11 дней начиная с воскресенья 29 декабря 2024 года. Фото © ТАСС / TASS

Новогодние каникулы в России могут продлить на 12 дней

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю перед Новым годом, сделав субботу, 28 декабря, выходным днём. Таким образом, праздничные выходные дни достигнут 12 дней — с 28 декабря по 8 января включительно.



Депутаты обратились с инициативой к зампредседателя правительства Дмитрию Григоренко. Предлагается дать региональным властям сделать 28 декабря выходным днём — по своему усмотрению.

Как считает депутат Станислав Наумов, шестидневка перед Новым годом и длинными «каникулами» даёт людям дополнительную нагрузку, кроме того, большинство россиян привыкли в предновогодние выходные готовиться к праздникам, а не работать.

— Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025 год, — считает Наумов.



Летом министр труда Антон Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в России. Эта идея обсуждалась уже неоднократно, но в Совфеде её раскритиковали, а сам Котяков заявил, что Минтруд идею не поддерживает.



— Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы, — сказал министр.

В России рассуждали и о сокращении рабочей недели, но сочли это решение нецелесообразным. При этом помощник президента Максим Орешкин заявил, что действующее законодательство даёт работникам и работодателям право самим договориться о четырёхдевке — по закону предприятия сами определяют график работы.

Утверждённый рабочий календарь на декабрь 2024 года

Рабочий календарь 28–31 декабря. © Life.ru

В декабре 2024 года на уровне государства официальных праздников нет. В этот месяц года будет 21 рабочий и 10 выходных дней. По утверждённому Минтрудом России производственному календарю суббота, 28 декабря, значится рабочим днём, так как перенос выходного запланирован на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день в 2024 году не будет для россиян сокращённым.

Зато грядущие новогодние каникулы продлятся 11 дней начиная с воскресенья, 29 декабря. Первым рабочим днём 2025 года станет четверг, 9 января.

Авторы Анастасия Лежепекова