Россиянам предстоит ещё одна шестидневка

В России предновогодняя неделя будет шестидневной, речь идёт о датах с 23 по 29 декабря. Такие изменения произошли из-за того, что выходной 28 декабря перенесён на 30 число. При этом последний рабочий день не будет для россиян сокращённым. Нюансы работы накануне Нового года раскрыла РИА «Новости» эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«В соответствии с постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — пояснила она.

Владимирова напомнила, что новогодний отдых благодаря всем изменениям продлится целых 11 дней: с 29 декабря по 8 января. А 31 декабря станет нерабочим днём из-за переноса выходного с 7 января этого года.