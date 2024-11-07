Выезд на лыжи с шашлыками: Россияне раскрыли рецепт корпоратива мечты

Многие компании в России устраивают для сотрудников копроративы в конце года и большинство их посещают. Однако многие хотели бы пышного праздника, в ином случае деньги на его устройство лучше разделить и добавить к новогодней премии.

Оказалось, что большинство (21%) участников исследования платформы онлайн-опросов Кукушка, подготовленного для Life.ru, хотели бы увеличить так называемую 13-ю зарплату и спокойно уйти домой, отработав последний день года. А если и устраивать праздненство, то это стоит сделать со звёздными гостями, которых выбрали бы сами сотрудники (20%).

Выступившие «за» корпоративы видят их по-разному: по 18% хотели бы праздник в ближайшем к работе ресторане с весёлыми конкурсами или отмечать его в офисе внутри коллектива среди рабочего дня без фотографов и ведущих. Но 17% респондентов всё же согласились бы пойти в вечерних нарядах в хороший банкетный зал, где их будет ждать ведущий, фотограф и различные конкурсы, объединяющие коллектив. Лишь малая часть (6%) участников подошли к вопросу нестандартно. Они хотели бы корпоратив на природе в тёплых костюмах с шашлыками и зимними забавами.

Стремление к отказу от шумных вечеринок психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru объяснил желанием россиян «прийти в себя» после напряжённого рабочего года. В период длинных выходных хочется сменить ритм жизни, расслабиться, а не танцевать и плясать с коллегами.

«А кому-то хочется вообще осмыслить, как прожил год, подвести итоги, может быть, понять, что было сделано не так, что сделано так и так далее. Это первая причина. А вторая – это экономия средств, потому что все эти, так сказать, затраты, они их пропьют за одну ночь, а это бюджет примерно обычной, так сказать, всей жизни на неделю. Обычного такого человека», — уверен специалист.

Кроме того, стоит учитывать людей-интровертов, которые различным праздникам и вечеринкам предпочитают узкий семейный круг, что как раз подходит для Нового года.