Стало известно, сколько дней россияне будут праздновать Новый год в этот раз

В текущем году граждане России смогут отмечать Новый год целых 11 дней. Предстоящие новогодние праздники начнутся уже 29 декабря, сказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней, начиная с воскресенья, 29 декабря, и заканчивая средой, 8 января», — рассказала эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Последняя рабочая неделя перед праздниками будет идти шесть дней: с 23-го по 28 декабря. Соответственно, первым нерабочим днём в череде новогодних выходных станет воскресенье, 29 декабря.

Выйти на работу всё-таки тоже придётся. Вернуться в офисы россиянам надо будет в четверг, 9 января. Совпадающие с праздниками выходные дни в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, перенесут на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря 2025 года, добавила Валентина Яковлева.