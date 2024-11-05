Стало известно, как сильно подорожают отечественные и импортные ёлки к Новому году

К грядущему Новому году ёлки в России подорожают на 10%, а цена на импортные премиальные пихты возрастет ещё сильнее. Об этом заявил владелец сети магазинов живых ёлок Владислав Пухарев, отметив, что стоимость за метр достигнет примерно 1200-1500 рублей.

Он также отметил, что стоимость европейских пихт премиум-класса из Германии, Австрии, Дании и Польши будет во многом зависеть от логистики, так как поставки осуществляются через другие страны. Немалую роль играет и курс евро. В прошлом году, например, такие продавались по цене — 8000 рублей за метр. Этой зимой они обойдутся минимум в 10 тысяч рублей за метр, подытожил предприниматель.