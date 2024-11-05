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5 ноября, 10:59

Стало известно, как сильно подорожают отечественные и импортные ёлки к Новому году

Предприниматель Пухарев: Российские новогодние ёлки подорожают на 10%

К грядущему Новому году ёлки в России подорожают на 10%, а цена на импортные премиальные пихты возрастет ещё сильнее. Об этом заявил владелец сети магазинов живых ёлок Владислав Пухарев, отметив, что стоимость за метр достигнет примерно 1200-1500 рублей.

«Наша ёлка по совокупности причин подорожает, скорее всего, процентов на 10. Если в прошлом году метровое дерево обходилось в среднем в 1000 рублей, то в этом — уже в 1200–1500 рублей. Деревья наиболее ходового размера — от полутора до двух метров — соответственно, будут стоить в пределах 2000–2500 рублей», — отметил предприниматель в беседе с «Парламентской газетой».

Он также отметил, что стоимость европейских пихт премиум-класса из Германии, Австрии, Дании и Польши будет во многом зависеть от логистики, так как поставки осуществляются через другие страны. Немалую роль играет и курс евро. В прошлом году, например, такие продавались по цене — 8000 рублей за метр. Этой зимой они обойдутся минимум в 10 тысяч рублей за метр, подытожил предприниматель.

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А ранее Life.ru рассказал, когда в период новогодних праздников выгоднее всего брать отпуск. Эксперт заявил, что есть определённые дни, когда получится и отдохнуть, и не потерять деньги.

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Shutterstock / FOTODOM / Happy Hirtzel

Мария Любицкая
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