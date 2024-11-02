Россиянам назвали лучшее время для отпуска в новогодние праздники

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск зимой. Например, тем, кто хочет продлить себе новогодние каникулы почти на месяц, можно взять две недели до или после праздников, рассказал эксперт в сфере туризма Айдар Минишев.

По словам специалиста, с точки зрения финансов, лучше брать отпуск перед Новым годом. Он уверяет, что в декабре больше рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня дешевле, чем в январе.

«Например, в январе 2025 года будет всего 17 рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня выше, чем в декабре 2024 года (21 рабочий день)», — объяснил Минишев в беседе с РИА «ФедералПресс».

Кроме того, если отпуск начинается с 29 декабря, то 29 и 30 ещё считаются отпускными днями, а вот с 31 декабря по 8 января — нет.