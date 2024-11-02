Россиянам назвали лучшее время для отпуска в новогодние праздники
Турэксперт Минишев: Отпуск перед Новым годом продлит отдых почти на месяц
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск зимой. Например, тем, кто хочет продлить себе новогодние каникулы почти на месяц, можно взять две недели до или после праздников, рассказал эксперт в сфере туризма Айдар Минишев.
По словам специалиста, с точки зрения финансов, лучше брать отпуск перед Новым годом. Он уверяет, что в декабре больше рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня дешевле, чем в январе.
«Например, в январе 2025 года будет всего 17 рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня выше, чем в декабре 2024 года (21 рабочий день)», — объяснил Минишев в беседе с РИА «ФедералПресс».
Кроме того, если отпуск начинается с 29 декабря, то 29 и 30 ещё считаются отпускными днями, а вот с 31 декабря по 8 января — нет.
Также эксперт напомнил, что бронирование туров и отелей на зимний сезон начинается уже в конце лета. Поэтому место отдыха лучше выбрать заблаговременно, а не впритык к отпуску. Например, в сентябре-октябре жители страны активно скупали билеты в Москву, в Санкт-Петербург и Сочи. В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и вовсе не осталось мест на Новый год. Желающих повидаться с главным зимним волшебником много, несмотря на то, что одна ночь в его усадьбе на всю семью обойдётся в 14 тысяч рублей. Чтобы попасть на приём к Деду Морозу, придётся отстоять большую очередь и заплатить несколько тысяч рублей.