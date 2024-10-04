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4 октября, 15:21

Мишустин утвердил праздничные и выходные дни для россиян в 2025 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Так, в частности, 4 и 5 января выпадут на субботу и воскресенье, эти выходные переносятся на 2 мая и 31 декабря, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Календарь праздничных и выходней дней в РФ в 2025 году. Фото © Telegram / Правительство России

Календарь праздничных и выходней дней в РФ в 2025 году. Фото © Telegram / Правительство России

Согласно календарю, новогодние каникулы пройдут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года — всего 11 дней. Кроме того, россиян ожидает выходной и 8 мая, так как праздник 23 февраля приходится на воскресенье. Таким образом в мае граждане РФ будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Целых четыре дня отдыха подряд пройдут в июнес 12 по 15, так как на 13 июня переносится нерабочий день 8 марта (он выпадает на субботу). А в ноябре выходные состоятся с 2 по 4 ноября — три дня подряд.

Россиян ждёт восемь дней отдыха на майских и 11 дней на новогодних праздниках
Россиян ждёт восемь дней отдыха на майских и 11 дней на новогодних праздниках

А ранее в Госдуме предложили сделать выходным День знаний для работающих родителей. По словам автора инициативы, на ежегодный оплачиваемый выходной смогут уйти родители школьников с 1 по 3 классы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ole Dor

Дарья Нарыкова
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