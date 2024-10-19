Стало известно, где россияне хотят отпраздновать Новый год

Некоторые россияне задумались о своём досуге на Новый год уже осенью. В сентябре-октябре жители страны активно скупают билеты в Москву, в Санкт-Петербург и Сочи. Также в десятку самых популярных направлений попали Зеленоградск, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск и Шерегеш. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на данные исследования.

По данным аналитиков, с 15 сентября по 15 октября 2024 года число покупок билетов на поезда выросло на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако средний чек почти не изменился и составил 6 546 рублей.

Несмотря на это, большинство опрошенных россиян (73%) планируются встречать Новый год дома. Среди тех, кто собрался путешествовать, 85% хотят делать всё самостоятельно, лишь 11% купят тур. 5% респондентов решили встретить 2025-й в тёплой стране: Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ, на Мальдивах, в Шри-Ланке или Египте. По 4% опрошенных поедут в города Европы, а также Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Армении и Грузии. По 1% планируют поездки в Китай, Японию и КНДР.

«С приближением праздников спрос будет расти. В данный момент забронировано около 30-40%. Самые востребованные даты — 29-31 декабря и 2-3 января. В среднем люди бронируют жилье на четверо суток», — говорится в исследовании.