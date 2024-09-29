Россияне массово устремились в одну из стран СНГ на Новый год

У россиян резко вырос спрос на новогодние туры в Белоруссию. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Особой популярностью у туристов пользуется тур «Новогоднее путешествие в Минск» с 31 декабря по 2 января. Так, спрос на санатории страны по сравнению с 2023 годом возрос на 23%, на гостиницы — на 28%», — сообщили в РСТ, ссылаясь на данные белорусских коллег.

К слову, из-за высокого спроса к концу сентября уже забронирована половина мест в белорусских отелях на Новый год. Стоимость таких туров начинается от 57 800 рублей на двоих (без учёта расходов на транспорт). Также в РСТ отметили, что за год Белоруссию посетили 4,8 миллиона россиян. Второе место по турпотоку занимает Китай, третье — Узбекистан.