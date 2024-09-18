Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:59

Ретрит по-старославянски: Молодёжь начала платить десятки тысяч за отдых в деревне

SHOT ПРОВЕРКА: У российской молодёжи набирает популярность избинг

Избинг — это глэмпинг, адаптированный под старину. Получается своеобразный ретрит по-старославянски, где из развлечений — походы в баню, забота об огороде и домашнем скоте, единение с природой и, конечно, лежание на потрясающей пуховой перине. О расценках и деталях нового развлечения рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Такой вид досуга насквозь пропитан духом старины, однако для некоторых подобная обстановка может показаться вполне себе экзотичной. Из современного там только стоимость: аренда деревенского домика на сутки обойдётся от 20 до 60 тысяч рублей. По правилам, вы не сможете снять избу менее, чем на две ночи.

По сути, избинг — это отдых в обычном деревянном доме, но с декором в русском стиле. Один из тезисов бренда — «Как будто революции не было». Именно антуражем царской России вдохновлялись авторы проекта.

Ели лобстеров и пели про москалей: Украинские чиновники с жёнами спалились на роскошном отдыхе на Мальдивах
Ели лобстеров и пели про москалей: Украинские чиновники с жёнами спалились на роскошном отдыхе на Мальдивах

Отдых в Турции, видимо, совсем приелся россиянам, если на рынке возникают подобные предложения. Ещё одну альтернативу ранее предложил депутат Виталий Милонов, порекомендовавший россиянкам отказаться от турецкого отдыха в пользу Сирии, где совершенно такие же пляжи, как в Анталье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTOODOM / Sergey Bezgodov

Владимир Озеров
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров