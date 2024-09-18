Ретрит по-старославянски: Молодёжь начала платить десятки тысяч за отдых в деревне

Избинг — это глэмпинг, адаптированный под старину. Получается своеобразный ретрит по-старославянски, где из развлечений — походы в баню, забота об огороде и домашнем скоте, единение с природой и, конечно, лежание на потрясающей пуховой перине. О расценках и деталях нового развлечения рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Такой вид досуга насквозь пропитан духом старины, однако для некоторых подобная обстановка может показаться вполне себе экзотичной. Из современного там только стоимость: аренда деревенского домика на сутки обойдётся от 20 до 60 тысяч рублей. По правилам, вы не сможете снять избу менее, чем на две ночи.

По сути, избинг — это отдых в обычном деревянном доме, но с декором в русском стиле. Один из тезисов бренда — «Как будто революции не было». Именно антуражем царской России вдохновлялись авторы проекта.