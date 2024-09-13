«Чебуреки кричат: Наташа»: Милонов призвал россиянок отказаться от отдыха в Турции в пользу Сирии
Депутат Милонов: Русским девушкам в Турцию ездить неприлично
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил россиянкам вместо отдыха в Турции выбирать более дружественные направления. По его словам, ездить в отпуск туда, где «чебуреки кричат: Наташа», — ниже достоинства российских туристок.
«Я считаю, что русским девушкам в Турцию ездить вообще неприлично. Потому что-то похотливое и скотское отношение к русским девушкам в Турции. Даже нечистоплотно туда ехать, прошу прощения. Это самоуважение терять, чтобы там ходить, а тебе этот чебурек кричал «Наташа». У нас есть Россия», — отметил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Уж если есть деньги на отдых за рубежом, то лучше их тратить в более дружественных странах, уверен Милонов. Он предложил выбирать Сирию, так как там пляжи ничем не хуже турецких, а отношение к женщинам совершенно другое.
Ранее Милонов предложил запретить украинские номера автомобилей в России. Депутат полагает, что водители на таких авто надеются позже ехать в Европу. Украинские номера машин состоят из двух букв кода региона регистрации в начале, четырёх цифр посредине и двух букв серии в конце.
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