«Чебуреки кричат: Наташа»: Милонов призвал россиянок отказаться от отдыха в Турции в пользу Сирии

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил россиянкам вместо отдыха в Турции выбирать более дружественные направления. По его словам, ездить в отпуск туда, где «чебуреки кричат: Наташа», — ниже достоинства российских туристок.

«Я считаю, что русским девушкам в Турцию ездить вообще неприлично. Потому что-то похотливое и скотское отношение к русским девушкам в Турции. Даже нечистоплотно туда ехать, прошу прощения. Это самоуважение терять, чтобы там ходить, а тебе этот чебурек кричал «Наташа». У нас есть Россия», — отметил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Уж если есть деньги на отдых за рубежом, то лучше их тратить в более дружественных странах, уверен Милонов. Он предложил выбирать Сирию, так как там пляжи ничем не хуже турецких, а отношение к женщинам совершенно другое.