Хуже квадроберов: Милонов вступил на тропу войны со взрослыми фанатами Гарри Поттера

Популярность квадробики у детей можно списать на обычное перевоплощение в играх, а вот взрослые фанаты Гарри Поттера вызывают вопросы. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, запрещать квадроберов в России на данном этапе не нужно.

«При всей моей традиционной парадигме ценностей, я считаю, что тут может быть перебор (о запрете квадробики, — Прим. Life.ru). Пока это на детском уровне — в этом ничего плохого нет. Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, всё ещё живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть о чём разговаривать, но, опять же, не политикам, а психологам», — сказал Милонов в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Он отметил, что тренд на квадробику действительно странный, но не патологичный. По словам депутата, это нормально, когда дети, играя, примиряют на себя разные образы. Причём если перестать обращать внимание на такое поведение, то популярность на хвосты и маски с усиками угаснет, уверен Милонов.