Милонов предложил запретить украинские номера машин в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить украинские номера автомобилей в России. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

«У нас нет государственных отношений с Украиной. Есть те, кому просто выгодно ездить с этими номерами, так как их не считывают камеры и они могут нарушать ПДД», — заявил Милонов.

Кроме того, депутат полагает, что водители на таких номерах надеются позже ехать в Европу. Украинские номера машин состоят из двух букв кода региона регистрации в начале, четырёх цифр посредине и двух букв серии в конце.