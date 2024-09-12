Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 13:59

Милонов предложил запретить украинские номера машин в России

Милонов хочет запретить украинские номера. Фото © Life.ru

Милонов хочет запретить украинские номера. Фото © Life.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить украинские номера автомобилей в России. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

«У нас нет государственных отношений с Украиной. Есть те, кому просто выгодно ездить с этими номерами, так как их не считывают камеры и они могут нарушать ПДД», — заявил Милонов.

Кабмин утвердил коды и серии номеров для машин и прицепов в новых регионах РФ
Кабмин утвердил коды и серии номеров для машин и прицепов в новых регионах РФ

Кроме того, депутат полагает, что водители на таких номерах надеются позже ехать в Европу. Украинские номера машин состоят из двух букв кода региона регистрации в начале, четырёх цифр посредине и двух букв серии в конце.

А ранее Милонов предлагал отправить злостных алиментщиков в зону СВО. Депутат полагает, что тем самым они смогут материально помочь своим детям и очистить совесть. Инициатива касается только тех, кто задолжал большие суммы денег и кому может грозить уголовная ответственность.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Украина
  • Общество
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров