Милонов предложил запретить украинские номера машин в России
Милонов хочет запретить украинские номера. Фото © Life.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить украинские номера автомобилей в России. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда».
«У нас нет государственных отношений с Украиной. Есть те, кому просто выгодно ездить с этими номерами, так как их не считывают камеры и они могут нарушать ПДД», — заявил Милонов.
Кроме того, депутат полагает, что водители на таких номерах надеются позже ехать в Европу. Украинские номера машин состоят из двух букв кода региона регистрации в начале, четырёх цифр посредине и двух букв серии в конце.
А ранее Милонов предлагал отправить злостных алиментщиков в зону СВО. Депутат полагает, что тем самым они смогут материально помочь своим детям и очистить совесть. Инициатива касается только тех, кто задолжал большие суммы денег и кому может грозить уголовная ответственность.