Кабмин утвердил коды и серии номеров для машин и прицепов в новых регионах РФ

Правительство России утвердило коды и серии номеров для некоторых видов транспорта в новых регионах страны. Речь идёт о государственных регистрационных знаках для сельскохозяйственных машин, коммунальной и дорожной техники, вездеходов и прицепов.

Оформлением и выдачей знаков будут заниматься территориальные органы Гостехнадзора. За Донецкой Народной Республикой (ДНР) закреплён код 80, за ЛНР — 81, за Запорожской областью — 85, а за Херсонской — 84.

Также за этими кодами закрепили отдельные серии. Так, для ДНР речь идёт о КВ, КЕ, КК, КМ, КН, КО, ВР, ВТ, для ЛНР — НВ, НЕ, НК, НМ, НН, НО, ЕР, ЕС, для Запорожской области — ЕВ, ЕЕ, ЕК, ЕМ, ЕН, ЕО, АР, АС, а для Херсонщины — ХВ, ХЕ, ХК, ХМ, ХН, ХО, КР, КТ.