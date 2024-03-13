В Счётной палате обсудили интеграцию новых регионов в правовое поле России 13 марта, 13:12 Заседание Счётной палаты РФ. Обложка © Ach.gov.ru

Счётная палата РФ помогает организовать работу контрольно-счётных органов (КСО) в новых российских регионах, чтобы быстрее интегрировать их в правовое и социально-экономическое пространство страны. Об этом в ходе заседания рассказала исполняющая обязанности председателя ведомства Галина Изотова.

"В течение 2023 года оказывалась необходимая консультативная помощь, в том числе по вопросам штатной численности, структуры, подбора кандидатур сотрудников, подготовки регламентов, регистрации юридического лица и другим вопросам. Мы продолжим наше интенсивное взаимодействие", — пояснила она.

Сотрудники КСО в новых субъектах получают консультации из Москвы по вопросам налаживания государственного финансового контроля, а также могут совершенствовать свои знания и навыки во время обмена опытом. Изотова уверена, что подобное наставничество обеспечит быстрый профессиональный рост работников.

По её словам, ближайшая задача Счётной палаты — организация совместно с КСО проверок исполнения бюджета на новых территориях. Некоторые итоги будут подведены уже к концу первого квартала этого года. Как добавил замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов, госорганы новых субъектов уже перешли на работу по российским стандартам, но контрольные мероприятия и проверки продолжаются.

"В 2023 году в ЛНР и ДНР было проведено 39 выездных неплановых проверок, выявлено нарушений на 326 миллионов рублей. Направлено 20 представлений, 13 из них уже исполнено. Работа идёт в стандартном формате", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России запустят национальный проект "Экономика данных", для этого из бюджета выделят 700 миллиардов рублей в течение ближайших шести лет. К 2030 году планируется сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Авторы Татьяна Миссуми