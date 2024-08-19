Милонов предложил отправлять злостных алиментщиков в зону СВО

Алиментщики, которые годами уклоняются от содержания собственных детей, могут очистить свою совесть и наконец помочь своей семье материально, подписав контракт с ВС РФ. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Потому что все эти алиментщики ссылаются судебным приставам на то, что у них нет работы, у них нет имущества, им негде работать, поэтому они не могут содержать [семью]. Можно предложить им достойную работу, которую они могли бы действительно выполнять", — объяснил парламентарий в беседе с 360.ru.

Парламентарий отметил, что эта мера должна распространяться на безответственных отцов, которые задолжали большие суммы денег. Инициатива не коснётся тех, кто должен условно 50 тысяч рублей. Обсуждения затрагивают лица, против которых может быть возбуждено уголовное дело. Таким образом они денежно поддержат семью и заслужат уважение в обществе.

Депутат также напомнил, что, согласно российскому законодательству, уклонение от уплаты алиментов уголовно наказуемо.