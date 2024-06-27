Российских алиментщиков отлучат от футбола Глава ФССП Аристов: Злостным неплательщикам алиментов запретят посещать матчи 27 июня, 10:47 Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи. Обложка © Freepik

В России собираются принять запрет для злостных неплательщиков алиментов на посещение любых спортивных мероприятий, в том числе футбольных. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

"Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований", — уточнил он на полях XII Петербургского международного юридического форума.

Стоимость билета на футбольный матч является высокой, а само мероприятие носит развлекательный характер, подчеркнул Аристов. Запрет, по его словам, поможет принудить должника исполнять свои обязательства по алиментам. Законопроект уже прорабатывается Минюстом РФ и ФССП.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об открытом реестре должников по алиментам. Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". После включения гражданина в этот реестр информация о нём будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

Авторы Татьяна Миссуми