Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Российских алиментщиков отлучат от футбола

Глава ФССП Аристов: Злостным неплательщикам алиментов запретят посещать матчи

27 июня, 10:47
Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи. Обложка © Freepik

Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи. Обложка © Freepik

В России собираются принять запрет для злостных неплательщиков алиментов на посещение любых спортивных мероприятий, в том числе футбольных. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

"Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований", — уточнил он на полях XII Петербургского международного юридического форума.

Стоимость билета на футбольный матч является высокой, а само мероприятие носит развлекательный характер, подчеркнул Аристов. Запрет, по его словам, поможет принудить должника исполнять свои обязательства по алиментам. Законопроект уже прорабатывается Минюстом РФ и ФССП.

Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ
Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об открытом реестре должников по алиментам. Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". После включения гражданина в этот реестр информация о нём будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!