Ели лобстеров и пели про москалей: Украинские чиновники с жёнами спалились на роскошном отдыхе на Мальдивах

Депутаты из украинского Днепра (Днепропетровск) предпочли международной конференции по восстановлению города отдых на Мальдивах. В Сети завирусился ролик, снятый самими чиновниками и их спутницами. На кадрах — они танцуют под украинскую песню, веселятся, а также едят лобстеров, запивая дорогим шампанским.

Украинские депутаты с жёнами отдыхают на Мальдивах. Видео © Telegram / Инсайдер UA | Украина | Новости

Как пишут украинские СМИ, на Мальдивы отправились глава фракции мэра Днепра Бориса Филатова Сергей Пустовой, отвечающий за земельные вопросы, и Евгений Кривошеев, в чьём ведении вопросы строительства — оба чиновника из фракции «Пропозиция». Также на скандальном видео был замечен депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из «Евролидарности». Кстати, к супругам чиновников у журналистов оказалось больше всего претензий.

К примеру, жена Кривошеева нарядилась в ценности свыше 50 тысяч евро. На Ольге заметили колье Van Cleef, а также браслет от Cartie. Оксана Примакова также не отказывает себе в роскошных цацках: на ней журналисты заметили браслеты Сartier Love, Petit Modele и Pave. Суммарная стоимость её украшений превышает 150 тысяч евро.

По данным агентства УНИАН, тусовка чиновников состоялась в январе этого года на курорте Vakkaru Maldives. Стоимость самой скромной виллы стартует от двух тысяч долларов за ночь.