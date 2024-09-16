Ели лобстеров и пели про москалей: Украинские чиновники с жёнами спалились на роскошном отдыхе на Мальдивах
Украинских чиновников из Днепра застали за роскошным отдыхом на Мальдивах
Депутаты из украинского Днепра (Днепропетровск) предпочли международной конференции по восстановлению города отдых на Мальдивах. В Сети завирусился ролик, снятый самими чиновниками и их спутницами. На кадрах — они танцуют под украинскую песню, веселятся, а также едят лобстеров, запивая дорогим шампанским.
Украинские депутаты с жёнами отдыхают на Мальдивах. Видео © Telegram / Инсайдер UA | Украина | Новости
Как пишут украинские СМИ, на Мальдивы отправились глава фракции мэра Днепра Бориса Филатова Сергей Пустовой, отвечающий за земельные вопросы, и Евгений Кривошеев, в чьём ведении вопросы строительства — оба чиновника из фракции «Пропозиция». Также на скандальном видео был замечен депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из «Евролидарности». Кстати, к супругам чиновников у журналистов оказалось больше всего претензий.
К примеру, жена Кривошеева нарядилась в ценности свыше 50 тысяч евро. На Ольге заметили колье Van Cleef, а также браслет от Cartie. Оксана Примакова также не отказывает себе в роскошных цацках: на ней журналисты заметили браслеты Сartier Love, Petit Modele и Pave. Суммарная стоимость её украшений превышает 150 тысяч евро.
По данным агентства УНИАН, тусовка чиновников состоялась в январе этого года на курорте Vakkaru Maldives. Стоимость самой скромной виллы стартует от двух тысяч долларов за ночь.
Коррупция невероятных масштабов является одной из главных претензий Запада к киевскому режиму. Ранее СМИ узнали, что внимание США к этой теме очень раздражает Владимира Зеленского.
Кадр из видео Telegram / Инсайдер UA | Украина | Новости