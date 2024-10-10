В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге не осталось мест на Новый год
Усадьба Деда Мороза в Великом Устюге. Фото © Wikipedia
Если вы планировали провести Новый год во владениях Деда Мороза в Великом Устюге — у нас для вас плохие новости. В резиденции волшебника не осталось свободных номеров для заезда с 31 декабря по 6 января. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, одна ночь в усадьбе Деда Мороза на всю семью обойдётся в 14 000 рублей. В резиденции также проводят экскурсии, правда, платные.
А чтобы попасть к Деду Морозу, придётся отстоять большую очередь и заплатить несколько тысяч рублей. Волшебник может вручить ребёнку новогодний подарок, если родители не забудут купить его заранее.
Если встретиться с Дедом Морозом в Великом Устюге на Новый год не получается, проверьте графики «братьев» волшебника. Вдруг у них осталось окошко для чуда?