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10 октября, 11:10

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге не осталось мест на Новый год

Усадьба Деда Мороза в Великом Устюге. Фото © Wikipedia

Усадьба Деда Мороза в Великом Устюге. Фото © Wikipedia

Если вы планировали провести Новый год во владениях Деда Мороза в Великом Устюге — у нас для вас плохие новости. В резиденции волшебника не осталось свободных номеров для заезда с 31 декабря по 6 января. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, одна ночь в усадьбе Деда Мороза на всю семью обойдётся в 14 000 рублей. В резиденции также проводят экскурсии, правда, платные.

А чтобы попасть к Деду Морозу, придётся отстоять большую очередь и заплатить несколько тысяч рублей. Волшебник может вручить ребёнку новогодний подарок, если родители не забудут купить его заранее.

Названы популярные у россиян направления для отдыха на Новый год
Названы популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Если встретиться с Дедом Морозом в Великом Устюге на Новый год не получается, проверьте графики «братьев» волшебника. Вдруг у них осталось окошко для чуда?

Алена Пенчугина
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