В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге не осталось мест на Новый год

Если вы планировали провести Новый год во владениях Деда Мороза в Великом Устюге — у нас для вас плохие новости. В резиденции волшебника не осталось свободных номеров для заезда с 31 декабря по 6 января. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, одна ночь в усадьбе Деда Мороза на всю семью обойдётся в 14 000 рублей. В резиденции также проводят экскурсии, правда, платные.

А чтобы попасть к Деду Морозу, придётся отстоять большую очередь и заплатить несколько тысяч рублей. Волшебник может вручить ребёнку новогодний подарок, если родители не забудут купить его заранее.