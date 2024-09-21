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21 сентября, 14:27

Названы популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Вице-президент РСТ Барзыкин: Бронировать туры на Новый год лучше осенью

Осенью в России традиционно стартует сезон бронирования туров на новогодние праздники. В этот период можно купить билеты по выгодной цене. Особенной популярностью у туристов пользуются путешествия внутри страны, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Сейчас самое начало бронирований, поэтому можно ещё найти хорошее предложение по цене и качеству, подобрать проезд. Сентябрь и октябрь — активный период бронирования», — подчеркнул эксперт.

По его словам, более трети россиян отправляются в Новый год на горнолыжные курорты. Путешественники отдают предпочтение Красной Поляне, где уже открылись бронирования на зимнее время. Также в топе находится Северный Кавказ: Приэльбрусье, Архыз и Шерегеш.

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Кроме того, популярностью из года в год пользуется Москва, куда туристы стремятся на ёлки и праздничные ярмарки. Семьи с детьми нередко отправляются в гости к Деду Морозу в Великий Устюг и к его внучке Снегурочке в Кострому.

Есть и те, кто хочет встретить Новый год в тепле. По данным АТОР, россияне начали бронировать зимние туры в Индонезию, Таиланд, Египет, ОАЭ, Сейшелы и на Мальдивы ещё в июле. Востребованной остаётся и Шри-Ланка.

Ранее россиянам назвали шесть стран, куда можно отправиться на отдых без загранпаспорта. Это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Абхазия и Северная Осетия. Попасть туда можно любым удобным способом — самолётом, по железной дороге или на машине.

Обложка ©

Flickr/Mighty Travels

Алёна Зиновьева
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