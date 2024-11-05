К Новому году россиян ждут небывало высокие ставки по вкладам, пишут СМИ
«Ъ»: Ставки по банковским вкладам к Новому году могут вырасти до 30%
Здание Центробанка РФ в Москве. Обложка © Life.ru
В ближайшем будущем максимальная ставка по банковским вкладам может вырасти до 30 процентов годовых. Примечательно, что средняя максимальная ставка перевалила за 20 процентов годовых второй раз за историю. Об этом сообщают эксперты.
«Исторический рекорд будет побит в начале ноября, к концу года превысит его ещё на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30 процентов годовых», — говорится в материале издания «Коммерсантъ» со ссылкой на рыночных аналитиков.
Как отметил профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Волуйков, если ставка будет повышена до 23% по вкладам, то данная цифра в крупных банках также возрастет до 22-24%. К новогодним праздникам возможен и исход, при котором ставка в 25% станет обычной. А в случае некоторых маркетинговых акций она может достигнуть показателя в 30 процентов годовых.
Напомним, 25 октября Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции.