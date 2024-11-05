К Новому году россиян ждут небывало высокие ставки по вкладам, пишут СМИ

В ближайшем будущем максимальная ставка по банковским вкладам может вырасти до 30 процентов годовых. Примечательно, что средняя максимальная ставка перевалила за 20 процентов годовых второй раз за историю. Об этом сообщают эксперты.

«Исторический рекорд будет побит в начале ноября, к концу года превысит его ещё на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30 процентов годовых», — говорится в материале издания «Коммерсантъ» со ссылкой на рыночных аналитиков.