Российское игристое стало хитом новогодних корпоративов

Корпоративные столы теперь будут забиты российским игристым вином. Спрос на данный алкогольный напиток у некоторых поставщиков вырос почти вдвое из-за подорожания импортной продукции на фоне увеличения акцизов и пошлин. Об этом рассказали опрошенные РБК поставщики алкоголя, а также информацию подтвердили российские производители вина.

Спрос на игристые вина российского производства в этом году вырос примерно на 15 процентов. При этом он ещё больше увеличится до и после Нового года, рассказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

По словам директора по стратегическому развитию направления b2c Simple Group Елены Царёвой, увеличился спрос и на премиальные тихие и игристые вина. Эксперт отметила, что это связано с улучшением качества и успешным конкурированием отечественных вин с зарубежными аналогами.

Интерес к российским винам продолжает расти. Сегодня локальная продукция всё больше интересует частные компании. Это связано как с ценовой доступностью, так и с растущей популярностью вин.