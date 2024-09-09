ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Россияне этим летом купили рекордный объём игристого вина с 2017 года

9 сентября, 10:19
Игристое вино. Обложка © freepik

Игристое вино. Обложка © freepik

В России увеличились летние розничные продажи игристых вин, показатели покупок выросли на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Росалкогольтабакконтроля, пишет РБК.

Этим летом россияне скупили рекордное число игристых вин за период с 2017 года. При этом виноградные вина стали пользоваться меньшей популярностью, их продажи, напротив, уменьшились на 1,3%. Хуже стали продаваться водка и коньяк, их покупают меньше на 0,4% и на 0,1% соответственно.

Кроме того, резко снизились продажи слабоалкогольной продукции. Так, в сравнении с 2023 годом, такие напитки продаются на 29,5% реже. В исследовании отмечается, что производство отечественного игристого вина выросло до 4,1 миллиона декалитров, теперь доля нашей продукции на рынке составляет уже 68%.

Психолог раскрыла, почему некоторые люди после выпитого алкоголя любят извиняться
Психолог раскрыла, почему некоторые люди после выпитого алкоголя любят извиняться

Ранее Life.ru писал, что красное сухое вино обладает полезными свойствами, если им не злоупотреблять. Безопасной дозой напитка для здорового мужчины являются 200 миллилитров, для женщин — 100.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!