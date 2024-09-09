Россияне этим летом купили рекордный объём игристого вина с 2017 года 9 сентября, 10:19 Игристое вино. Обложка © freepik

В России увеличились летние розничные продажи игристых вин, показатели покупок выросли на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Росалкогольтабакконтроля, пишет РБК.

Этим летом россияне скупили рекордное число игристых вин за период с 2017 года. При этом виноградные вина стали пользоваться меньшей популярностью, их продажи, напротив, уменьшились на 1,3%. Хуже стали продаваться водка и коньяк, их покупают меньше на 0,4% и на 0,1% соответственно.

Кроме того, резко снизились продажи слабоалкогольной продукции. Так, в сравнении с 2023 годом, такие напитки продаются на 29,5% реже. В исследовании отмечается, что производство отечественного игристого вина выросло до 4,1 миллиона декалитров, теперь доля нашей продукции на рынке составляет уже 68%.

Ранее Life.ru писал, что красное сухое вино обладает полезными свойствами, если им не злоупотреблять. Безопасной дозой напитка для здорового мужчины являются 200 миллилитров, для женщин — 100.

Авторы Татьяна Миссуми