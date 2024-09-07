Главное — не переборщить: Кардиолог посоветовала пить красное сухое вино для улучшения здоровья
Врач Маршинцева: Безопасной дозой красного вина для женщины являются 100 мл.
Красное сухое вино обладает антиоксидантным эффектом и улучшает доставку кислорода клеткам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Красное сухое вино обладает полезными свойствами, если им не усугублять. Как рассказала РИА «Новости» врач-кардиолог Юлия Маршинцева, безопасной дозой напитка для здорового мужчины являются 200 миллилитров, для женщин — 100.
В указанных дозировках вино не оказывает пагубного влияния на организм. Врач также пояснила, что оно обладает антиоксидантным эффектом и улучшает доставку кислорода клеткам. Его употребление ведёт к улучшению состояния организма, но главное — не переборщить.
«Если пациент ранее злоупотреблял алкогольными напитками и у него уже проблемы с печенью, то ему не стоит пить вино. Нельзя ставить границы для всех людей. Если это здоровый человек, который занимается спортом, то, наверное, он может себе позволить 100 миллилитров красного вина в день», — подчеркнула врач.
Кстати, люди, регулярно употребляющие спиртные напитки, склонны раз за разом в нетрезвом виде повторять одни и те же действия. Например, одни принимаются извиняться перед окружающими, другие, наоборот, начинают вести себя агрессивно. Life.ru писал о причинах такого поведения.