Найдена связь между алкоголем и «куриной слепотой»
Врач Санторо: Алкоголь негативно влияет на остроту зрения, особенно в темноте
Названа ещё одна причина, по которой следует отказаться от употребления алкоголя. Как оказалось, спиртные напитки негативно влияют на зрение. Об этом заявила aif.ru главный врач клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо.
Многочисленные исследования доказывают, что алкоголь оказывает воздействие на работу нервной системы, в том числе зрительного анализатора. В частности, он нарушает функцию клеток сетчатки, отвечающих за восприятие световых сигналов, что приводит к нарушению ночного и сумеречного зрения – «куриной слепотой».
Кроме того, этанол, содержащийся в спиртных напитках, нарушает целостность сосудистой оболочки глаза, вызывая отёк и нарушение кровоснабжения. В результате зрение становится более туманным и размытым.
«Ещё одно негативное воздействие алкоголя на зрение связано с его влиянием на процессы адаптации глаза к темноте. Этанол замедляет выработку родопсина — светочувствительного пигмента, необходимого для ночного и сумеречного зрения. Поэтому люди, находящиеся под воздействием алкоголя, плохо видят в темноте», — добавила врач.
Алкоголь также нарушает координацию движений глаз, влияя на работу мышц. Человек начинает хуже реагировать на движущиеся объекты и испытывает трудности при выполнении точных зрительно-моторных действий.
Ранее Life.ru писал, что алкоголь может вызывать сразу семь видов рака. Больше всего спиртные напитки влияют на ЖКТ. У людей, которые часто пьют, высоки риски заболеть раком пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, прямой кишки, карциномой губы и ротовой полости. Единственный способ уменьшить шансы развития онкологии — сократить количество потребляемого спиртного.