Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 12:16

Найдена связь между алкоголем и «куриной слепотой»

Врач Санторо: Алкоголь негативно влияет на остроту зрения, особенно в темноте

Названа ещё одна причина, по которой следует отказаться от употребления алкоголя. Как оказалось, спиртные напитки негативно влияют на зрение. Об этом заявила aif.ru главный врач клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо.

Многочисленные исследования доказывают, что алкоголь оказывает воздействие на работу нервной системы, в том числе зрительного анализатора. В частности, он нарушает функцию клеток сетчатки, отвечающих за восприятие световых сигналов, что приводит к нарушению ночного и сумеречного зрения – «куриной слепотой».

Кроме того, этанол, содержащийся в спиртных напитках, нарушает целостность сосудистой оболочки глаза, вызывая отёк и нарушение кровоснабжения. В результате зрение становится более туманным и размытым.

«Ещё одно негативное воздействие алкоголя на зрение связано с его влиянием на процессы адаптации глаза к темноте. Этанол замедляет выработку родопсина — светочувствительного пигмента, необходимого для ночного и сумеречного зрения. Поэтому люди, находящиеся под воздействием алкоголя, плохо видят в темноте», — добавила врач.

Названо три главных продукта, которые сгубят вашу поджелудочную
Названо три главных продукта, которые сгубят вашу поджелудочную

Алкоголь также нарушает координацию движений глаз, влияя на работу мышц. Человек начинает хуже реагировать на движущиеся объекты и испытывает трудности при выполнении точных зрительно-моторных действий.

Ранее Life.ru писал, что алкоголь может вызывать сразу семь видов рака. Больше всего спиртные напитки влияют на ЖКТ. У людей, которые часто пьют, высоки риски заболеть раком пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, прямой кишки, карциномой губы и ротовой полости. Единственный способ уменьшить шансы развития онкологии — сократить количество потребляемого спиртного.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров