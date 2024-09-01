Найдена связь между алкоголем и «куриной слепотой»

Названа ещё одна причина, по которой следует отказаться от употребления алкоголя. Как оказалось, спиртные напитки негативно влияют на зрение. Об этом заявила aif.ru главный врач клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо.

Многочисленные исследования доказывают, что алкоголь оказывает воздействие на работу нервной системы, в том числе зрительного анализатора. В частности, он нарушает функцию клеток сетчатки, отвечающих за восприятие световых сигналов, что приводит к нарушению ночного и сумеречного зрения – «куриной слепотой».

Кроме того, этанол, содержащийся в спиртных напитках, нарушает целостность сосудистой оболочки глаза, вызывая отёк и нарушение кровоснабжения. В результате зрение становится более туманным и размытым.

«Ещё одно негативное воздействие алкоголя на зрение связано с его влиянием на процессы адаптации глаза к темноте. Этанол замедляет выработку родопсина — светочувствительного пигмента, необходимого для ночного и сумеречного зрения. Поэтому люди, находящиеся под воздействием алкоголя, плохо видят в темноте», — добавила врач.

Алкоголь также нарушает координацию движений глаз, влияя на работу мышц. Человек начинает хуже реагировать на движущиеся объекты и испытывает трудности при выполнении точных зрительно-моторных действий.