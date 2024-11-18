Закулисье праздника: Дед Мороз рассказал о своём плотном графике перед Новым годом

Российский Дед Мороз рассказал, как готовится к встрече Нового года. По его словам, дел в преддверии праздника очень много, поэтому он начинает активную работу ещё с осени. Необходимо подготовить московскую усадьбу, территория которой почти четыре гектара, к открытию — проконтролировать, чтобы все помощники были на своих местах, и прочее. Подробностями зимний волшебник поделился в интервью «Москве 24».

«Рабочий день у меня начинается как у всех — в 09:00. Я прихожу в свой собственный кабинет. Здесь я подписываю важные для волшебной жизни документы, тщательно продумываю и прокладываю маршрут своего новогоднего путешествия», — рассказал Дед Мороз.

В его кабинете есть картотека с желаниями детей и взрослых, которые пишут письма из разных уголков земли. Кто-то просит, чтобы все были счастливы, любимы и здоровы, кому-то нужен красный диплом, хорошая работа или полноценный сон. В заботах и хлопотах день у дедушки пролетает быстро.

Летом, когда больше свободного времени, волшебник ходит на рыбалку, собирает грибы и ягоды, ездит в гости к друзьям. Кроме того, ему круглый год пишут письма, которые он читает.