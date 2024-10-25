Раскрыты стоимость вызова Деда Мороза со Снегурочкой на дом и хитрый способ сэкономить

Несмотря на то, что на дворе только октябрь, мамам и папам уже советуют начать бронировать Деда Мороза и Снегурочку для своих детей на Новый год. За два месяца до праздников есть возможность выбрать лучших актёров по выгодным ценам, заявил руководитель отдела продаж одной из event-компаний Денис Воробьёв.

По словам эксперта, в этом году вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом подорожал почти на 5%. Например, если в 2023-м получасовая программа стоила в среднем 4,8 тысяч рублей, то теперь придётся отдать не менее пяти тысяч. Такая стоимость продержится до 13-15 декабря, далее цены взлетят ещё больше.

«Чем ближе к Новому году, тем выше стоимость услуги. А 31-го всё меняется по часам: дневное время – дешевле, ближе к ночи – дороже. Условно с 13:00 до 15:00 заказ будет стоить почти 10 тысяч рублей за 30 минут, а с 23:00 до 01:00 – уже 17 тысяч», – объяснил Воробьёв в беседе с «Москвой 24».

Дополнительная плата также потребуется за выезд аниматоров за пределы МКАД. Повышение цен на шоу в основном связано с ростом стоимости тканей и других расходных материалов, которые используются для пошива костюмов.