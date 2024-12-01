Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине
Медведев: Зеленский будет настаивать на тотальной войне, чтобы не лишиться поста
Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев
Владимир Зеленский и его западные партнёры будет и дальше настаивать на «тотальной войне до последнего украинца» и максимально тянуть с выборами в Незалежной. Это для него единственный способ сохранить власть, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Надо же, британцы наконец признали: популярность Зели резко упала и большинство украинцев хотят его ухода. Так написала The Times. Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана», — представил свой анализ Медведев в Telegram-канале.
Зампред Собвеза РФ обратил внимание на приезд в Киев новых председателя Евросовета Антониу Кошта и главы евродипломатии Кая Каллас в первый день работы. Медведев объяснил, что заступившее на пост руководство ЕС преследует одну цель – продолжение войны до последнего украинца.
Напомним, рейтинги Зеленского поползли вниз, из-за чего у него нет шансов быть переизбранным на следующий срок. Бесконечные ужесточения в правил мобилизации также не делают чести киевскому лидеру. Понимая своё положение, он начинает менять риторику, отказываясь от прежних идей возвращения территорий, однако на данном этапе политик способен удержать внимание Запада только в том случае, если он готов поделиться украинскими природными ресурсами.