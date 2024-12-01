Владимир Зеленский и его западные партнёры будет и дальше настаивать на «тотальной войне до последнего украинца» и максимально тянуть с выборами в Незалежной. Это для него единственный способ сохранить власть, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Надо же, британцы наконец признали: популярность Зели резко упала и большинство украинцев хотят его ухода. Так написала The Times. Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана», — представил свой анализ Медведев в Telegram-канале.