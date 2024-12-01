Главы Евросовета и евродипломатии прибыли в Киев в первые часы работы на новых постах
Новые главы дипслужбы ЕС и Евросовета Каллас и Кошта прибыли в Киев
Верховный представитель ЕС по внешним связям Кая Каллас, глава Евросовета Антониу Кошта и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в Киеве. Фото © X / Kaja Kallas
Верховный представитель ЕС по внешним связям Кая Каллас, глава Евросовета Антониу Кошта и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в первый день своей работы в этих должностях прибыли в Киев. Цель – доказать свою приверженность Украине. Не успев сойти с поезда, они выложили фото в соцсети и выступили перед журналистами.
Верховный представитель ЕС по внешним связям Кая Каллас, глава Евросовета Антониу Кошта и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в Киеве. Фото © X / António Costa
«Конечно, все хотят мира и покоя и никаких летающих бомб. Но мы должны поддержать Украину, чтобы она имела сильные позиции. Чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров. Я думаю, что это очень, очень важно», — высказалась улыбающаяся Каллас и обратила внимание на неопределённость с американской поддержкой Киева после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
Самой надёжной гарантией безопасности Украины после прекращения огня верховный комиссар назвала членство в НАТО. Кошта со своей стороны добавил, что они приехали в украинскую столицу, чтобы послать чёткий сигнал: Евросоюз поддерживает и будет продолжать поддерживать Киев. В планах у нового руководства ЕС – встреча с Владимиром Зеленским, а также членами украинского правительства, парламента и представителями гражданского общества.
Эстонка Кая Каллас пришла на место главы евродипломатии вместо Жозепя Борреля. Ранее она заявляла, что считает законными претензии России по замороженным активам, однако уверена, что Киев заслуживает их не меньше, чем Москва.