Главы Евросовета и евродипломатии прибыли в Киев в первые часы работы на новых постах

Верховный представитель ЕС по внешним связям Кая Каллас, глава Евросовета Антониу Кошта и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в первый день своей работы в этих должностях прибыли в Киев. Цель – доказать свою приверженность Украине. Не успев сойти с поезда, они выложили фото в соцсети и выступили перед журналистами.

Верховный представитель ЕС по внешним связям Кая Каллас, глава Евросовета Антониу Кошта и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в Киеве. Фото © X / António Costa

«Конечно, все хотят мира и покоя и никаких летающих бомб. Но мы должны поддержать Украину, чтобы она имела сильные позиции. Чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров. Я думаю, что это очень, очень важно», — высказалась улыбающаяся Каллас и обратила внимание на неопределённость с американской поддержкой Киева после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Самой надёжной гарантией безопасности Украины после прекращения огня верховный комиссар назвала членство в НАТО. Кошта со своей стороны добавил, что они приехали в украинскую столицу, чтобы послать чёткий сигнал: Евросоюз поддерживает и будет продолжать поддерживать Киев. В планах у нового руководства ЕС – встреча с Владимиром Зеленским, а также членами украинского правительства, парламента и представителями гражданского общества.