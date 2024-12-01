На Западе обвинили «неизбранного диктатора» Зеленского в гибели сотен тысяч украинцев
Журналист Боуз: Решения Зеленского — это причина смерти сотен тысяч украинцев
Медийный статус Владимира Зеленского разваливается по кусочкам из-за его репрессий и бестолковой гибели сотен тысяч украинцев. Об этом сообщил у себя на странице в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
«Он фактически привел к гибели сотен тысяч своих сограждан, запретил церковь, подавил СМИ и правит страной, будучи неизбранным диктатором. Действительно, «популярность», — написал он.
Для Владимира Зеленского даже ситуация на фронте не так важна, как поддержание собственной популярности, в частности на Западе. Однако с течением времени им стали всё меньше восхищаться, а рейтинги украинского политика поползли вниз, из-за чего у него нет шансов быть переизбранным на следующий срок. Бесконечные ужесточения в правил мобилизации также не делают чести Зеленскому. Понимая своё положение, он начинает менять риторику, отказываясь от прежних идей возвращения территорий, однако на данном этапе глава киевского режима способен удержать внимание Запада только в том случае, если он готов поделиться украинскими природными ресурсами.
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