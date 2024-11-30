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Регион
30 ноября, 06:08

Зеленский запретил группировке ВСУ в Курахово отступать и обрёк её на уничтожение

Рогов заявил, что Зеленский обрёк на смерть группировку ВСУ в Курахово

Владимира Зеленского полностью устраивает сметь всей группировки ВСУ в Курахово, раз он отдал приказ любой ценой продолжать пытаться удержать город. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остаётся в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о её выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — подчеркнул Рогов.

С его слов, Зеленский сможет извлечь выгоду, если вся группировка украинских ВС в регионе вымрет, поскольку это создаёт картинку для западной аудитории, на которую ориентирован лидер киевского режима.

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Ранее Владимир Рогов сообщал, что украинские солдаты в южном пригороде Курахова угодили в «огневой мешок», все пути отступления из которого перерезали российские войска. Тогда он говорил, что отдельные группы ВСУ пытаются спастись бегством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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