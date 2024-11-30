Владимира Зеленского полностью устраивает сметь всей группировки ВСУ в Курахово, раз он отдал приказ любой ценой продолжать пытаться удержать город. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остаётся в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о её выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — подчеркнул Рогов.

С его слов, Зеленский сможет извлечь выгоду, если вся группировка украинских ВС в регионе вымрет, поскольку это создаёт картинку для западной аудитории, на которую ориентирован лидер киевского режима.