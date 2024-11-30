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30 ноября, 04:58

«Какая-то бюрократия»: Зеленский назвал главную проблему ВСУ

Зеленский: Главная проблема ВСУ — недостаточное оснащение существующих бригад

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что главной проблемой Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся недостаточное оснащение уже существующих бригад, а не нехватка военнослужащих. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Какая-то бюрократия, какие-то решения, которые некоторые не считают приоритетными. Так всегда происходит во время этой войны», — отметил Зеленский, отвечая на вопрос о причинах этой ситуации.

Он также подчеркнул, что не видит смысла в массовой мобилизации без должного планирования и ресурсов.

«Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых парней и сказал, что не знаем, куда идти, на каком мосту или с каким оружием они будут сражаться?» — сказал Зеленский.

Зеленский также завил, что для него главным приоритетом остаётся сохранение жизней людей, а не территорий, ведь «главное не земля, а люди».

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Ранее Зеленский впервые согласился на мир с Россией без возвращения утраченных территорий. По его словам, Киев готов к завершению конфликта в обмен на членство в НАТО.

Анатолий Цейко
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