Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что главной проблемой Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся недостаточное оснащение уже существующих бригад, а не нехватка военнослужащих. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Какая-то бюрократия, какие-то решения, которые некоторые не считают приоритетными. Так всегда происходит во время этой войны», — отметил Зеленский, отвечая на вопрос о причинах этой ситуации.

Он также подчеркнул, что не видит смысла в массовой мобилизации без должного планирования и ресурсов.

«Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых парней и сказал, что не знаем, куда идти, на каком мосту или с каким оружием они будут сражаться?» — сказал Зеленский.

Зеленский также завил, что для него главным приоритетом остаётся сохранение жизней людей, а не территорий, ведь «главное не земля, а люди».