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29 ноября, 19:50

«Он почти ничего не сделал»: Украинка из Конгресса США отчитала Зеленского как ребёнка

Конгрессвумен США Спартц: Зеленский почти ничего не сделал поддержки народа

Только мобилизовав абсолютно всю страну, как СССР в Великой Отечественой, Украина может рассчитывать на победу, заявила конгрессвумен Виктория Спартц, входящая в Республиканскую партию США. По её мнению, снижения возраста мобилизации до 18 лет недостаточно.

При этом Спартц утверждает, что в возникновении и развитии военного конфликта виновен Владимир Зеленский, который подвёл и предал собственный народ.

«Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провёл мобилизацию, не подготовил воинов. И он почти ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ, храбро погибающий за свободу. И это его ответственность», — сказала она в эфире CNN, подчеркнув, что народу приходится тяжело, когда лидер не стремится к победе в войне.

Кроме того, Спартц упомянула, что избранный президент США Трамп пытается договориться о прекращении огня. Однако это лишь временное решение. В свою очередь Россия, по её мнению, активно наступает, не зная точного плана действий Трампа.

Виктория Спартц (урождённая Кульгейко) родилась в 1978 году в Носовке Черниговскоой области. Она первая в истории член Конгресса США украинского происхождения.

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Напомним, ранее сообщал Life.ru, что в сентябре Зеленский прибыл в Штаты для представления своего «плана победы». Однако изначальный вариант пришлось неоднократно переделывать. После нескольких написанных «планов» Зеленский вовсе устал и решил требовать документ от Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Мария Любицкая
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