Вернись, я всё прощу: ГБР Украины предложило дезертирам новогоднее помилование

Советник украинского главы Госбюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян заявила, что военные ВСУ, которые впервые самовольно покинули свои части и теперь хотят вернуться на службу, смогут сделать это до 1 января 2025 года. В этом случае уголовная ответственность за дезертирство не наступит. Об этом сообщает «Страна.ua».

«После того как вы возвращаетесь на место своей службы, у командира есть 72 часа для продления действия контракта или возобновления вас на службе», — приводит слова советника интернет-издание.