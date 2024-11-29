Вернись, я всё прощу: ГБР Украины предложило дезертирам новогоднее помилование
ГБР: Дезертировавшие из ВСУ могут добровольно вернуться на службу до 2025 года
Советник украинского главы Госбюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян заявила, что военные ВСУ, которые впервые самовольно покинули свои части и теперь хотят вернуться на службу, смогут сделать это до 1 января 2025 года. В этом случае уголовная ответственность за дезертирство не наступит. Об этом сообщает «Страна.ua».
«После того как вы возвращаетесь на место своей службы, у командира есть 72 часа для продления действия контракта или возобновления вас на службе», — приводит слова советника интернет-издание.
После того как дезертир вернётся в воинскую часть, он обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о своём возвращении. Сапьян также отметила, что будут возобновлены денежные, продовольственные и вещевые выплаты. В силе останутся и льготы, и социальные гарантии.
Напомним, ранее Зеленский подписал закон о добровольном возвращении дезертиров в армию. Уголовные дела, заведённые по статьям, не станут препятствием для продления контракта или продолжения службы. Из-за нехватки солдат в украинской армии власти планируют дополнительно призвать 160 тысяч человек.