Владимир Зеленский утвердил закон, предоставляющий возможность военнослужащим, самовольно покинувшим службу или дезертировавшим, добровольно вернуться в ряды вооружённых сил. Документ был опубликован на сайте Верховной рады.

Согласно закону, военнослужащие, решившие вернуться на службу до 1 января 2025 года, сохранят право на все выплаты, льготы и социальные гарантии. Уголовные дела, заведённые по статьям, не станут препятствием для продления контракта или продолжения службы.

Как сообщает «Украинская правда», с начала 2022 года зарегистрировано более 89 тысяч случаев, связанных с нарушением воинской дисциплины. За первые девять месяцев текущего года количество таких инцидентов увеличилось в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Западные медиа, включая The Wall Street Journal и The New York Times, неоднократно подчёркивали нехватку солдат в украинской армии. По их данным, ресурсы армии Украины могут исчерпаться через полгода или год. В связи с этим власти планируют дополнительно призвать 160 тысяч человек.