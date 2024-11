Западные медиа, включая The Wall Street Journal и The New York Times, неоднократно подчёркивали нехватку солдат в украинской армии. По их данным, ресурсы армии Украины могут исчерпаться через полгода или год. В связи с этим власти планируют дополнительно призвать 160 тысяч человек.