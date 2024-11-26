Самовольно оставивший место военной службы украинец получил российский паспорт. Мобилизованный не желал воевать против России в рядах ВСУ и полтора года скрывался от властей в Северодонецке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Полтора года прятался, то там по шабашкам, то там, полтора года у меня не было паспорта, боялся, что могут посадить. А когда понял, что без паспорта на работу не примут, прошел ещё раз фильтрацию, выдали российский паспорт, чтобы официально работать. Потому что неофициально без паспорта стало труднее работать», — рассказал он.

Этот украинец, как и многие другие, попал на фронт не по своей воле, став жертвой бусификации. Ему удалось спрятаться в городе, когда оттуда отступала украинская армия. По словам мужчины, он сумел доказать спецслужбам, что не принимал участия в боях против РФ. Своё лицо он предпочёл не показывать, поскольку на Украине у него есть родственники, за которыми обязательно придут, если он вдруг засветится.