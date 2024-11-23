Жители города в Донбассе два года прятали дезертира ВСУ, пока ему не помогли ВС РФ
Mash: Среди мирных жителей Горняка в ДНР два года прятался дезертир ВСУ
Мужчина не захотел воевать за ВСУ и самовольно оставил свою воинскую часть в 2022 году. Фото © Telegram / Mash
Среди мирных жителей, которых эвакуировали из подвалов освобождённого посёлка Горняк в ДНР, был найден дезертир ВСУ. Мужчина самовольно оставил свою воинскую часть 2022 году и с тех пор скрывался в подъездах и заброшенных зданиях.
«43-летний Андрей Л. жил и работал на шахте в подконтрольном Украине Горняке в ДНР. Летом 2022-го уехал воевать за ВСУ в Бахмут», — сообщает Mash.
Перед мужчиной стояла задача вывозить раненых, однако ни окопов, ни командования не было. Андрей отказался от службы и оказался в суде за дезертирство, откуда сбежал вместе с двумя сослуживцами в Константиновку, а после вернулся в Горняк. Местные жители два года кормили и прятали дезертира. В конце октября в Горняк зашли российские военные, и бывший боец ВСУ попросил их эвакуировать его в Донецк. Сейчас разыскивает брата в Брянской области.
Ранее Life.ru сообщил, что более 20 солдат украинской армии дезертировали с позиций в Курской области. Самовольное оставление позиций у вэсэушников уже входит в ному. По данным подполья, с каждым днём с поля боя бежит всё больше солдат.