Жители города в Донбассе два года прятали дезертира ВСУ, пока ему не помогли ВС РФ

Среди мирных жителей, которых эвакуировали из подвалов освобождённого посёлка Горняк в ДНР, был найден дезертир ВСУ. Мужчина самовольно оставил свою воинскую часть 2022 году и с тех пор скрывался в подъездах и заброшенных зданиях.

«43-летний Андрей Л. жил и работал на шахте в подконтрольном Украине Горняке в ДНР. Летом 2022-го уехал воевать за ВСУ в Бахмут», — сообщает Mash.

Перед мужчиной стояла задача вывозить раненых, однако ни окопов, ни командования не было. Андрей отказался от службы и оказался в суде за дезертирство, откуда сбежал вместе с двумя сослуживцами в Константиновку, а после вернулся в Горняк. Местные жители два года кормили и прятали дезертира. В конце октября в Горняк зашли российские военные, и бывший боец ВСУ попросил их эвакуировать его в Донецк. Сейчас разыскивает брата в Брянской области.