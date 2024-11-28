Маск пришёл в ужас от идеи забирать в ВСУ 18-летних украинцев

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал в соцсетях на информацию о возможном изменении призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет из-за нехватки бойцов в ВСУ.

«Сколько ещё должно умереть?», — написал Маск в ответ на новость на своей странице в соцсети Х.

Требования о снижении призывного возраста, по некоторым данным, исходят от Вашингтона. Американское правительство убеждено, что увеличение численности армии крайне важно для успеха ВСУ. Там подчеркнули, что при наличии достаточного количества поставленного западного вооружения численность войск остаётся ключевым фактором.