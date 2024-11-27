Маск назвал ненормальным тайный запрос Байдена о помощи Украине

Тайный запрос к Конгрессу от президента США Джо Байдена на выделение дополнительных средств для помощи Украине является ненормальным. Такую характеристику появившейся информации дал миллиардер Илон Маск.

Ранее газета Politico сообщила, что Байден направил в Конгресс тайный запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины и восполнения оружейных запасов Штатов. Законопроект о госфинансировании должен быть принят уже в декабре. Впрочем, уверены авторы материала, инициатива президента не может похвастать большими шансами на успех.