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27 ноября, 04:25

Маск назвал ненормальным тайный запрос Байдена о помощи Украине

Тайный запрос к Конгрессу от президента США Джо Байдена на выделение дополнительных средств для помощи Украине является ненормальным. Такую характеристику появившейся информации дал миллиардер Илон Маск.

«Это не нормально», — написал Маск в соцсети X.

Ранее газета Politico сообщила, что Байден направил в Конгресс тайный запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины и восполнения оружейных запасов Штатов. Законопроект о госфинансировании должен быть принят уже в декабре. Впрочем, уверены авторы материала, инициатива президента не может похвастать большими шансами на успех.

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X / Elon Musk

Артур Лапсаков
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