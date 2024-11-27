Маск заявил, что пилотируемые истребители в войнах будущего будут бесполезны
Будущее военных конфликтов будет связано с применением дронов и гиперзвуковых ракет, а «пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро». Об этом заявил в социальной сети Х американский миллиардер Илон Маск.
Прежде Маск уже отмечал, что использование беспилотников в будущих войнах между крупными государствами поможет снизить количество жертв среди людей. По его мнению, в таких конфликтах должны участвовать исключительно дроны. Бизнесмен уверен, что победителями из них выйдут те страны, у которых будут самые продвинутые БПЛА.
Ранее предприниматель раскрыл масштабы бюрократии в США, заявив, что ремонт лестницы в Пентагоне сегодня занимает больше времени, чем потребовалось для строительства всего здания военного ведомства в 1940-х годах. Напомним, что Дональд Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Одной из целей нового ведомства станет сокращение бюджета США как минимум на $2 трлн.
flickr / Vicente Quezada