Маск заявил, что пилотируемые истребители в войнах будущего будут бесполезны

Будущее военных конфликтов будет связано с применением дронов и гиперзвуковых ракет, а «пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро». Об этом заявил в социальной сети Х американский миллиардер Илон Маск.

Прежде Маск уже отмечал, что использование беспилотников в будущих войнах между крупными государствами поможет снизить количество жертв среди людей. По его мнению, в таких конфликтах должны участвовать исключительно дроны. Бизнесмен уверен, что победителями из них выйдут те страны, у которых будут самые продвинутые БПЛА.