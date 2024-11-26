Маск на примере лестницы в Пентагоне раскрыл все ужасы бюрократии

Основатель SpaceX Илон Маск раскрыл масштабы бюрократии в США, заявив, что ремонт лестницы в Пентагоне сегодня занимает больше времени, чем потребовалось для строительства всего здания военного ведомства в 1940-х годах.

«На сегодняшней встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х!» — написал Маск в соцсети Х.

Таким образом миллиардер прокомментировал высказывание бизнесмена Вивека Рамасвами, который утверждал, что бюрократия в стране ведёт к росту расходов не столько из-за большого числа чиновников, сколько из-за «сомнительных» решений, которые тормозят экономику.

Напомним, что Дональд Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Одной из целей нового департамента, по словам Маска, является сокращение бюджета США как минимум на $2 трлн, а также ликвидация части федеральных агентств и проведение массовых сокращений в «раздутых» областях правительства.