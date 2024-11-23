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23 ноября, 08:51

Маск считает, что США «супербыстро» движутся к банкротству

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

США стремительно движутся к банкротству, считает американский миллиардер Илон Маск. Так он прокомментировал новость о том, что дефицит бюджета Штатов в текущем финансовом году составит 1,69 триллиона долларов.

«Америка в настоящее время супербыстро движется к банкротству», — написал Маск.

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Ранее Илон Маск попал на обложку журнала Time. На ней — бизнесмен со списком из десяти задач. Сам предприниматель подчеркнул, что не давал интервью издания и не участвовал в оформлении.

Матвей Константинов
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