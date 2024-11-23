Маск считает, что США «супербыстро» движутся к банкротству

США стремительно движутся к банкротству, считает американский миллиардер Илон Маск. Так он прокомментировал новость о том, что дефицит бюджета Штатов в текущем финансовом году составит 1,69 триллиона долларов.

«Америка в настоящее время супербыстро движется к банкротству», — написал Маск.