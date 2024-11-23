Маск считает, что США «супербыстро» движутся к банкротству
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
США стремительно движутся к банкротству, считает американский миллиардер Илон Маск. Так он прокомментировал новость о том, что дефицит бюджета Штатов в текущем финансовом году составит 1,69 триллиона долларов.
«Америка в настоящее время супербыстро движется к банкротству», — написал Маск.
Ранее Илон Маск попал на обложку журнала Time. На ней — бизнесмен со списком из десяти задач. Сам предприниматель подчеркнул, что не давал интервью издания и не участвовал в оформлении.