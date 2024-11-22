Маск оценил список «своих задач» на обложке журнала Time

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал обложку Time. На ней изображен его портрет со списком из десяти задач. В соцсети X бизнесмен уточнил, что не давал интервью журналу и не составлял этот перечень, однако признал, что некоторые пункты совпадают с его глобальной миссией — сделать жизнь многопланетной.

На обложке Time среди задач Маска:

создать электрические транспортные средства (Tesla);

стать самым богатым человеком (бизнесмен возглавляет рейтинг Forbes);

запускать ракеты и возвращать их на Землю (SpaceX);

вживить чип в мозг человека (Neurolink);

купить Twitter (переименованный в X);

вернуть Дональда Трампа в Белый дом;

работать из Мар-а-Лаго;

сократить расходы США на $2 трлн;

полететь на Марс.

Из десяти пунктов не выполнены только два: сокращение государственных расходов США на два триллиона долларов и полет на Марс. Маск отметил, что его цель — распространить жизнь на другие планеты, чтобы продлить существование человечества. Бизнесмен считает, что освоение межзвёздных перелётов необходимо для выживания в условиях возможных катастроф, таких как расширение Солнца или столкновение с астероидом. Космический корабль Starship, по мнению Маска, может стать ключом к этой цели.

В политической сфере Маск активно поддерживал республиканцев и Дональда Трампа, что привело к его назначению в новый Департамент эффективности государственного управления. В рамках своей роли он планирует внедрять предпринимательский подход в управление и работать над сокращением государственных расходов. Так, несмотря на то что список Time не является официальным планом Маска, он отражает некоторые из его амбициозных целей, направленных на улучшение жизни на Земле и за ее пределами.