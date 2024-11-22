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22 ноября, 11:55

Маск оценил список «своих задач» на обложке журнала Time

Журнал Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Илона Маска. Обложка © X / time

Журнал Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Илона Маска. Обложка © X / time

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал обложку Time. На ней изображен его портрет со списком из десяти задач. В соцсети X бизнесмен уточнил, что не давал интервью журналу и не составлял этот перечень, однако признал, что некоторые пункты совпадают с его глобальной миссией — сделать жизнь многопланетной.

На обложке Time среди задач Маска:

  • создать электрические транспортные средства (Tesla);
  • стать самым богатым человеком (бизнесмен возглавляет рейтинг Forbes);
  • запускать ракеты и возвращать их на Землю (SpaceX);
  • вживить чип в мозг человека (Neurolink);
  • купить Twitter (переименованный в X);
  • вернуть Дональда Трампа в Белый дом;
  • работать из Мар-а-Лаго;
  • сократить расходы США на $2 трлн;
  • полететь на Марс.

Из десяти пунктов не выполнены только два: сокращение государственных расходов США на два триллиона долларов и полет на Марс. Маск отметил, что его цель — распространить жизнь на другие планеты, чтобы продлить существование человечества. Бизнесмен считает, что освоение межзвёздных перелётов необходимо для выживания в условиях возможных катастроф, таких как расширение Солнца или столкновение с астероидом. Космический корабль Starship, по мнению Маска, может стать ключом к этой цели.

В политической сфере Маск активно поддерживал республиканцев и Дональда Трампа, что привело к его назначению в новый Департамент эффективности государственного управления. В рамках своей роли он планирует внедрять предпринимательский подход в управление и работать над сокращением государственных расходов. Так, несмотря на то что список Time не является официальным планом Маска, он отражает некоторые из его амбициозных целей, направленных на улучшение жизни на Земле и за ее пределами.

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Напомним, ранее журнал Time поместил Илона Маска на обложку декабрьского выпуска. В зимнем выпуске также содержится «список дел» миллиардера, где выполненные задачи отмечены крестиками.

Александра Журавская
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