Маск оценил список «своих задач» на обложке журнала Time
Журнал Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Илона Маска. Обложка © X / time
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал обложку Time. На ней изображен его портрет со списком из десяти задач. В соцсети X бизнесмен уточнил, что не давал интервью журналу и не составлял этот перечень, однако признал, что некоторые пункты совпадают с его глобальной миссией — сделать жизнь многопланетной.
На обложке Time среди задач Маска:
- создать электрические транспортные средства (Tesla);
- стать самым богатым человеком (бизнесмен возглавляет рейтинг Forbes);
- запускать ракеты и возвращать их на Землю (SpaceX);
- вживить чип в мозг человека (Neurolink);
- купить Twitter (переименованный в X);
- вернуть Дональда Трампа в Белый дом;
- работать из Мар-а-Лаго;
- сократить расходы США на $2 трлн;
- полететь на Марс.
Из десяти пунктов не выполнены только два: сокращение государственных расходов США на два триллиона долларов и полет на Марс. Маск отметил, что его цель — распространить жизнь на другие планеты, чтобы продлить существование человечества. Бизнесмен считает, что освоение межзвёздных перелётов необходимо для выживания в условиях возможных катастроф, таких как расширение Солнца или столкновение с астероидом. Космический корабль Starship, по мнению Маска, может стать ключом к этой цели.
В политической сфере Маск активно поддерживал республиканцев и Дональда Трампа, что привело к его назначению в новый Департамент эффективности государственного управления. В рамках своей роли он планирует внедрять предпринимательский подход в управление и работать над сокращением государственных расходов. Так, несмотря на то что список Time не является официальным планом Маска, он отражает некоторые из его амбициозных целей, направленных на улучшение жизни на Земле и за ее пределами.
Напомним, ранее журнал Time поместил Илона Маска на обложку декабрьского выпуска. В зимнем выпуске также содержится «список дел» миллиардера, где выполненные задачи отмечены крестиками.