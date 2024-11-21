«Их принимает президент»: Маск отверг участие в формировании будущей администрации Трампа

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в соцсети Х сообщения о том, что он якобы оказывает влияние на кадровые решения избранного президента США Дональда Трампа.

«Хотелось бы прояснить, что, хотя я высказывал своё мнение о некоторых кандидатах в кабинет, многие решения принимаются без моего ведома и их на 100% принимает президент», — написал Маск.