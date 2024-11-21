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20 ноября, 23:58

«Их принимает президент»: Маск отверг участие в формировании будущей администрации Трампа

Маск: Трамп сам принимает все решения по кандидатам в министры

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в соцсети Х сообщения о том, что он якобы оказывает влияние на кадровые решения избранного президента США Дональда Трампа.

«Хотелось бы прояснить, что, хотя я высказывал своё мнение о некоторых кандидатах в кабинет, многие решения принимаются без моего ведома и их на 100% принимает президент», — написал Маск.

Таким образом предприниматель ответил на публикацию газеты The New York Post, где утверждалось, что он играет ключевую роль в формировании будущей администрации, являясь близким сторонников республиканца.

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Ранее американские журналисты рассказали, что тёплые взаимоотношения между Дональдом Трампом и Илоном Маском могут испортиться из-за различий в их взглядах на американо-китайские отношения. Напомним, избранный президент США назначил миллиардера одним из глав Департамента государственной эффективности (DOGE). Его задача вместе с коллегами «демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные правила, уменьшить расточительные расходы и реструктуризировать федеральные агентства».

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Артём Гапоненко
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