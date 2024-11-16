Американские журналисты рассказали, из-за какой страны могут разругаться Трамп и Маск
Newsweek: Взаимоотношения Трампа и Маска могут испортиться из-за Китая
Трамп и Маск. Обложка © TACC / AP / Alex Brandon
Тёплые взаимоотношения между избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском могут испортиться из-за различий в их взглядах на американо-китайские отношения. Об этом пишет журнал Newsweek.
Журналисты издания отмечают, что в Шанхае расположена «гигафабрика» Tesla. В конце апреля Маск на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что этот завод является лучшим предприятием его компании. Он подчеркнул, что Tesla намерена продолжать усиливать сотрудничество с Пекином для достижения обоюдных выгод. В материале говорится, что связи Маска с КНР могут негативно повлиять на его положение в администрации Трампа.
«Трамп и Маск могут поссориться, так как Маск окажется противником жёсткой экономической политики в отношении КНР», — отметил эксперт исследовательского центра Asia Society Policy Institute Нил Томас.
Однако, считает аналитик, конфликта в итоге удастся избежать, и Маск сможет помочь Трампу сформировать политику в отношении Пекина.
Напомним, недавно Дональд Трамп назначил Маска одним из глав Департамента государственной эффективности (DOGE). Его задача вместе с коллегами «демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные правила, уменьшить расточительные расходы и реструктуризировать федеральные агентства». В своём первом заявлении после назначения Маск предупредил, что бюрократии в США грозит опасность.