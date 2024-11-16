Американские журналисты рассказали, из-за какой страны могут разругаться Трамп и Маск

Тёплые взаимоотношения между избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском могут испортиться из-за различий в их взглядах на американо-китайские отношения. Об этом пишет журнал Newsweek.

Журналисты издания отмечают, что в Шанхае расположена «гигафабрика» Tesla. В конце апреля Маск на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что этот завод является лучшим предприятием его компании. Он подчеркнул, что Tesla намерена продолжать усиливать сотрудничество с Пекином для достижения обоюдных выгод. В материале говорится, что связи Маска с КНР могут негативно повлиять на его положение в администрации Трампа.

«Трамп и Маск могут поссориться, так как Маск окажется противником жёсткой экономической политики в отношении КНР», — отметил эксперт исследовательского центра Asia Society Policy Institute Нил Томас.

Однако, считает аналитик, конфликта в итоге удастся избежать, и Маск сможет помочь Трампу сформировать политику в отношении Пекина.