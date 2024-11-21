Журнал Time поместил Илона Маска на обложку декабрьского выпуска

Американский журнал Time, после того как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, на которых его кандидатуру поддерживал предприниматель и миллиардер Илон Маск, представил декабрьский номер с фотографией Маска на обложке.

В этом выпуске также содержится «список дел» миллиардера, где выполненные задачи отмечены крестиками. Среди них: «наладить производство электромобилей», «стать самым богатым человеком», «приобрести Twitter», «запустить ракету», «вернуть ракету на Землю», «внедрить чип в человеческий мозг», «помочь Трампу выиграть выборы» и «работать из резиденции Трампа в Мар-а-Лаго».

На обложке написано: «Гражданин Маск — что дальше в его списке дел?» , и она была опубликована в аккаунте журнала Time в соцсети X. Последние два пункта, еще не отмеченные, звучат так: «сократить расходы госбюджета на два триллиона долларов» и «полететь на Марс». В журнале указано, что выпуск поступит в продажу 9 декабря.