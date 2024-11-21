Журнал Time поместил Илона Маска на обложку декабрьского выпуска
Американский журнал Time, после того как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, на которых его кандидатуру поддерживал предприниматель и миллиардер Илон Маск, представил декабрьский номер с фотографией Маска на обложке.
Журнал Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Илона Маска. Фото © x.com/time
В этом выпуске также содержится «список дел» миллиардера, где выполненные задачи отмечены крестиками. Среди них: «наладить производство электромобилей», «стать самым богатым человеком», «приобрести Twitter», «запустить ракету», «вернуть ракету на Землю», «внедрить чип в человеческий мозг», «помочь Трампу выиграть выборы» и «работать из резиденции Трампа в Мар-а-Лаго».
На обложке написано: «Гражданин Маск — что дальше в его списке дел?» , и она была опубликована в аккаунте журнала Time в соцсети X. Последние два пункта, еще не отмеченные, звучат так: «сократить расходы госбюджета на два триллиона долларов» и «полететь на Марс». В журнале указано, что выпуск поступит в продажу 9 декабря.
Ранее американские журналисты сообщили, что дружеские отношения между Дональдом Трампом и Илоном Маском могут оказаться под угрозой из-за их разногласий по вопросам американо-китайских отношений. Напомним, что избранный президент США назначил миллиардера одним из руководителей Департамента государственной эффективности (DOGE). Его задача вместе с командой заключается в том, чтобы «разобрать правительственную бюрократию, сократить избыточные регуляции, уменьшить ненужные расходы и провести реструктуризацию федеральных агентств».