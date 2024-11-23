«Мини-Гитлер»: В США объяснил, почему либералы ненавидят на Маска

Илон Маск долгое время славился как любимчик американских либералов, потому что дал жителям США электромобили. Однако стоило предпринимателю усилить свободу слова в собственной социальной сети X, как на него обрушились с критикой и оскорблениями.

Он стал для либералов «мини-Гитлером», отметил политический обозреватель Джимми Дор. По его словам, после появления электромобилей Маск стал для либералов борцом с «изменением климата». Однако после нововведений в соцсети он стал чуть ли не расистом и ненавистником, причём сразу всего.