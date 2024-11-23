«Мини-Гитлер»: В США объяснил, почему либералы ненавидят на Маска
Американский обозреватель Дор: Либералы сравнивают Маска с Гитлером
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Илон Маск долгое время славился как любимчик американских либералов, потому что дал жителям США электромобили. Однако стоило предпринимателю усилить свободу слова в собственной социальной сети X, как на него обрушились с критикой и оскорблениями.
Он стал для либералов «мини-Гитлером», отметил политический обозреватель Джимми Дор. По его словам, после появления электромобилей Маск стал для либералов борцом с «изменением климата». Однако после нововведений в соцсети он стал чуть ли не расистом и ненавистником, причём сразу всего.
«Он вдруг решил дать больше — не 100%, а просто чуть больше — свободы слова в своей соцсети, и тогда его выставили сторонником идеи превосходства белых, расистом, ненавистником, худшим... чуть ли не следующим мини-Гитлером, и всё такое», — подчеркнуло собеседник RT.