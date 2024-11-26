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25 ноября, 22:37

Илон Маск раскритиковал истребители США F-35 и назвал их неудачным проектом

Истребитель F-35. Обложка © flickr / Richard Salinas

Истребитель F-35. Обложка © flickr / Richard Salinas

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их неудачным проектом. По его словам, основная ошибка была допущена ещё на этапе разработки, когда требования к самолёту оказались слишком завышенными.

«Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу. Это сделало его дорогим и сложным универсалом, ничем не выдающимся. Шансов на успех не было», — написал Маск на своей странице в соцсети Х.

Кроме того, он выразил мнение, что пилотируемые истребители постепенно теряют актуальность. Маск считает, что их место в современной войне займут беспилотные аппараты, способные выполнять те же задачи с большей эффективностью.

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Напомним, американские власти одобрили полномасштабное производство истребителей F-35, несмотря на данные о значительных недостатках боевой машины. Среди упомянутых проблем — низкая надёжность, ошибки при стрельбе, недостаточная скрытность и сложности с ремонтом.

Артём Гапоненко
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