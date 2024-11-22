США решили производить F-35 без учёта их недостатков
POGO: США запустили производство F-35, проигнорировав выявленные недостатки
Американские власти одобрили полномасштабное производство истребителей F-35, несмотря на данные о значительных недостатках боевой машины. Об этом сообщает общественный Проект по надзору за правительством (Project On Government Oversight, POGO).
«Решение Минобороны от марта 2024 года одобрить полномасштабное производство F-35 противоречит многочисленным недостаткам, указанным в отчёте об эксплуатационных испытаниях и оценке, опубликованном в феврале», — говорится в заявлении организации.
В POGO подчеркнули, что даже в рассекреченной версии доклада отмечены серьёзные несоответствия истребителя установленным требованиям. Среди упомянутых проблем — низкая надёжность, ошибки при стрельбе, недостаточная скрытность и сложности с ремонтом.
Организация также указывает, что Конгресс не мог полноценно изучить отчёт и дать рекомендации, так как с момента его публикации до одобрения производства прошло слишком мало времени.
«Скорое одобрение, несмотря на серьёзные нерешённые проблемы, подчёркивает необходимость более эффективного надзора со стороны Конгресса», — отмечается в сообщении.
Проект по надзору за правительством, созданный в 1981 году, позиционирует себя как независимую и непартийную организацию. Её цель — продвижение реформ и повышение прозрачности работы правительства.
В данный момент F-35 является самой дорогостоящей среди американских систем вооружения. Несмотря на это, данные истребители показали себя весьма проблемными. Так, в прошлом году Пентагон отказался принимать самолёты производства компании Lockheed Martin из-за проблем с программным обеспечением. Позднее ограничения сняли после разработки новой версии ПО. После этого Штаты всё же приняли 36 боевых машин.
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